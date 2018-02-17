Трамп встретился с пострадавшими от стрельбы в школе во Флориде

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретился в госпитале с пострадавшими от стрельбы в школе города Паркленд, штата Флорида.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.

Трамп заявил, что доктора проделали "невероятную работу", с чем он их и поздравил.

"Грустно, что подобное происходит", — сообщил Трамп, чьи слова приводят журналисты пула Белого дома.

Он отметил, что был впечатлен быстрой реакцией на инцидент служб оперативного реагирования. "Это невероятно", — сказал Трамп.