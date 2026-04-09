Трамп встретился с генсеком НАТО Рютте

Президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Переговоры прошли на фоне заявлений главы Белого дома о возможности выхода страны из НАТО. Стороны, как ранее сообщалось, должны были обсудить вопросы возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Позднее в интервью CNN Рютте заявил, что Трамп в ходе разговора с ним был разочарован действиями некоторых союзников Вашингтона по альянсу в контексте операции в Иране, и указал, что понимает недовольство американского лидера.

"Он, очевидно, разочарован многими союзниками по НАТО, я могу его понять. Вместе с тем я смог указать на то, что большинство европейских стран были полезны в плане баз, логистики, перелетов, гарантируя, что они придерживаются своих обязательств", - сказал генсек альянса.

До этого Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что призыв Вашингтона к партнерам по Североатлантическому альянсу присоединиться к военной операции против Ирана был проверкой НАТО, однако блок провалил его.