    Президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

    Переговоры прошли на фоне заявлений главы Белого дома о возможности выхода страны из НАТО. Стороны, как ранее сообщалось, должны были обсудить вопросы возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Позднее в интервью CNN Рютте заявил, что Трамп в ходе разговора с ним был разочарован действиями некоторых союзников Вашингтона по альянсу в контексте операции в Иране, и указал, что понимает недовольство американского лидера.

    "Он, очевидно, разочарован многими союзниками по НАТО, я могу его понять. Вместе с тем я смог указать на то, что большинство европейских стран были полезны в плане баз, логистики, перелетов, гарантируя, что они придерживаются своих обязательств", - сказал генсек альянса.

    До этого Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что призыв Вашингтона к партнерам по Североатлантическому альянсу присоединиться к военной операции против Ирана был проверкой НАТО, однако блок провалил его.

    Последние новости

    03:41

    Трамп встретился с генсеком НАТО Рютте

    Другие страны
    03:09

    В МИД РФ оценили влияние перемирия в Иране на переговоры по Украине

    В регионе
    02:55

    В КНДР испытали электромагнитное оружие

    Другие страны
    02:23

    Экс-сотрудника Командования спецопераций США арестовали за слив данных СМИ

    Другие страны
    01:45

    МИД Черногории: Свобода судоходства в Ормузском проливе должно быть приоритетом

    Другие страны
    01:18

    Число погибших в Ливане после прекращения огня возросло до 254

    Другие страны
    00:57

    В Лиге чемпионов УЕФА состоялись еще два матча 1/4 финала

    Футбол
    00:29

    МВФ: Война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на продовольствие

    Другие страны
    00:06

    Вэнс: США не будут сохранять перемирие при отказе Ирана от разблокировки Ормуза

    Другие страны
    Лента новостей