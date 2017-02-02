Трамп встретил самолёт с телом погибшего в Йемене военнослужащего США

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отправился на авиационную базу, чтобы встретить самолёт с телом погибшего в Йемене военного США Уильяма Оуэнса.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, самолёт приземлился на авиабазе «Довр» в Делавере.

Оуэнс погиб в ходе операции ВМС США против террористической группировки «Аль-Каида»* в Йемене. Во время этой операции были ранены ещё трое военных США.

The New York Dailu News отмечает, что Трамп отправился на базу вместе со своей дочерью Иванкой.