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    Трамп встретил самолёт с телом погибшего в Йемене военнослужащего США

    Самолёт приземлился на авиабазе «Довр» в Делавере

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отправился на авиационную базу, чтобы встретить самолёт с телом погибшего в Йемене военного США Уильяма Оуэнса.

    Как передает Report со ссылкой на CBS News, самолёт приземлился на авиабазе «Довр» в Делавере.

    Оуэнс погиб в ходе операции ВМС США против террористической группировки «Аль-Каида»* в Йемене. Во время этой операции были ранены ещё трое военных США.

    The New York Dailu News отмечает, что Трамп отправился на базу вместе со своей дочерью Иванкой.

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