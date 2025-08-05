Трамп: Встреча с Си Цзиньпином состоится, если США и КНР заключат торговую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай к этому времени достигнут договоренности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай к этому времени достигнут договоренности.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал он, отметив, что отношения с председателем КНР у него "очень успешные".

Трамп также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.