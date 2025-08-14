Трамп: Встреча с Путиным на Аляске будет важна для России и США

О нас

Другие страны
14 августа 2025 г. 22:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске будет иметь важное значение как для Москвы, так и для Вашингтона.

Как передает Report, об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Посмотрим, что произойдет на нашей встрече. Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней", — сказал Трамп.

При этом американский лидер изначально не стал отвечать на вопрос о возможности предложения России добывать редкоземельные минералы на Аляске. На повторный вопрос он заявил, что "это совершенно неважно". "Я пытаюсь спасти жизни людей", — подчеркнул он.

