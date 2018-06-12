Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном прошла лучше, чем кто-либо ожидал

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Встреча с Ким Чен Ыном прошла лучше, чем кто-либо ожидал".

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын еще раз вышли к журналистам во время прогулки после рабочего обеда.

По словам Трампа, встреча прошла "действительно хорошо". Он подчеркнул, что был сделан большой прогресс.

Президент США также добавил, что лидеры собираются подписать документ по итогам саммита.