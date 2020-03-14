Трамп все же сдаст тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп, "вероятнее всего", в скором времени пройдет тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

"Скорее всего", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом президент США подчеркнул, что это решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником, у которого позднее был диагностирован коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.