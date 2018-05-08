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    Трамп: Время и место встречи с Ким Чен Ыном определены

    Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Место и время встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа согласованы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления.

    «Нашу встречу внесли в график. Мы договорились о встрече. Место определено. Время, дата, все определено», — заявил Трамп, не рассказав подробностей.

    Глава государства также сообщил, что в Северную Корею для согласования деталей встречи был направлен госсекретарь США Майк Помпео, который должен скоро прибыть в КНДР.

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