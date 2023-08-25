О нас

Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X

Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 8 января 2021 года сделал публикацию в социальной сети X (ранее Twitter).
Другие страны
25 августа 2023 г. 08:45
Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 8 января 2021 года сделал публикацию в социальной сети X (ранее Twitter).

Как передает Report, первым постом после продолжительного перерыва стала публикация его тюремной фотографии в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, которая была сделана в четверг сотрудниками тюрьмы округа Фултон (штат Джорджия), где Трамп прошел формальную процедуру ареста. Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы", к публикации также прикреплена ссылка на сайт политика.

Позднее Трамп сделал публикацию в своей соцсети Truth Social. "Я люблю Truth Social, это мой дом", - написал он, не указав своих планов относительно активности в X.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp 2 il yarımlıq aradan sonra "X"də paylaşım edib

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi