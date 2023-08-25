Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 8 января 2021 года сделал публикацию в социальной сети X (ранее Twitter).

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 8 января 2021 года сделал публикацию в социальной сети X (ранее Twitter).

Как передает Report, первым постом после продолжительного перерыва стала публикация его тюремной фотографии в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, которая была сделана в четверг сотрудниками тюрьмы округа Фултон (штат Джорджия), где Трамп прошел формальную процедуру ареста. Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы", к публикации также прикреплена ссылка на сайт политика.

Позднее Трамп сделал публикацию в своей соцсети Truth Social. "Я люблю Truth Social, это мой дом", - написал он, не указав своих планов относительно активности в X.