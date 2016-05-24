Трамп впервые догнал по популярности Клинтон

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сокращает свое отставание от бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которую называют наиболее вероятным кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные соцопросов.

Так, по опросу газеты The Wall Street Journal и телеканала NBC News, проведенному с 16 по 19 мая, за Трампа готовы проголосовать 43 процента избирателей, что всего на три процента меньше, чем за Клинтон.

При этом согласно опросу, проведенному в то же время телеканалом ABC News и газетой The Washington Post, Трамп с 46 процентами голосов респондентов даже опережает Клинтон, набравшую 44 процента.

Таким образом, впервые уровень поддержки Хиллари Клинтон упал ниже 50 процентов.

Для сравнения, в апреле Клинтон опережала Трампа на 11 процентов.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.