Трамп возмутился реакцией СМИ на его отношение к России и КНДР

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за того, что «фейковые СМИ» назвали его отношение к России «очень добрым», а к КНДР — «слишком жёстким». Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Миннесоте, запись которого опубликована в Twitter Трампа, сообщает Report.

«Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жёстким», — сказал он. При этом Трамп отметил, что если бы он «был грубым» по отношению к России, то СМИ бы сообщили, что он «слишком жёсткий». «Это всё фейковые новости», — заключил Трамп.