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    Трамп возмутился потоком "трубопроводных долларов" в Россию

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

    Как передает Report, "Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", - написал Трамп.

    Он отметил, что страны НАТО тратят "дополнительные миллиарды долларов" с момента его визита в прошлом году, однако этого все равно недостаточно. Американский лидер также посетовал, что Соединенные Штаты расходуют "слишком много" денег на поддержку Европы.

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