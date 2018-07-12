Трамп возмутился потоком "трубопроводных долларов" в Россию

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

Как передает Report, "Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", - написал Трамп.

Он отметил, что страны НАТО тратят "дополнительные миллиарды долларов" с момента его визита в прошлом году, однако этого все равно недостаточно. Американский лидер также посетовал, что Соединенные Штаты расходуют "слишком много" денег на поддержку Европы.