Трамп возложил на Клинтон ответственность за ошибки в политике

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон не хватает стойкости и выносливости, чтобы стать таким президентом, который необходим Америке. Такое мнение высказал в воскресенье телекомпании NBC миллиардер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Он возложил на Клинтон ответственность за неверные решения в бытность госсекретарем, приведшие к гибели "сотен тысяч человек" в таких странах, как Ливия. "У нее (Клинтон) нет нужной выносливости. Нам (США) нужен очень сильный и стойкий президент, а она этими качествами не обладает. Мы не можем позволить себе еще одного такого президента-слабака, как сейчас", - заявил Трамп, отвечая на вопросы телекомпании по телефону.

В NBC республиканцу напомнили, что Клинтон, когда занимала пост госсекретаря в администрации Барака Обамы, совершала поездки и официальные визиты чаще, чем ее предшественники на этом посту.

"Возможно, она много ездила, но не справилась со своей работой. Помимо напрасно потраченных (государственных) средств, из-за нее было потеряно множество жизней, потому что ее политический курс принес бедствие всему миру", - сказал миллиардер, уточнив, что имеет в виду последствия эскалации напряженности на Ближнем Востоке. "Сотни тысяч человек погибли из-за ее ошибочных решений", - добавил Трамп.

На просьбу пояснить и обосновать такое утверждение он упомянул Ливию, исход беженцев из Сирии и нынешний миграционный кризис в Европе.