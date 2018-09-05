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    Трамп возглавит дебаты по Ирану в рамках председательства США в Совбезе ООН

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Открытые встречи по проблеме коррупции, миротворчеству, Сирии, Ирану и борьбе с наркотиками намерены провести США в сентябре в рамках председательства в Совете безопасности ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом журналистам  заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. 

    Никки Хейли пообещала журналистам, что сентябрь в Совете Безопасности будет интересным и насыщенным, и многое будет происходить там впервые. 

    Сирия в программе работы Совета появляется дважды – 6 и 20 сентября. Первое из запланированных заседаний будет посвящено химическому оружию. На второе приедет Специальный посланник главы ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Американский постпред добавила, что 7 сентября, вероятнее всего, члены Совета дополнительно обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

    В рамках традиционных общеполитических дебатов, которые запланированы на 18-25 сентября, запланированы заседания по борьбе с наркотиками и Ирану. На обоих заседания председательствовать будет президент США Дональд Трамп.

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