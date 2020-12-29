Трамп возглавил "рейтинг восхищения" в США

Президент США Дональд Трамп обогнал бывшего американского лидера Барака Обаму и стал лидером-мужчиной "рейтинга восхищения".

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные исследования компании Gallup по итогам 2020 года.

В 2019 году Трамп и Обама разделили позицию "самого восхитительного мужчины". Обама возглавлял рейтинг 12 раз, Трамп в тот раз впервые, хотя и попадал ранее в "десятку".

По данным нового исследования, 18% американцев сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Трампом, 15% опрошенных заявили, что восхищаются Обамой, 6% - избранным президентом Джо Байденом.

В рейтинге "самых восхитительных женщин" первую строчку с 10% заняла Мишель Обама, второе место досталось избранному вице-президенту США Камале Харрис, третье - первой леди Меланье Трамп.