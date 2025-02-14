Трамп: Война в Украине началась из-за того, что "Байден заявил, что Украина может присоединиться к НАТО"

По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, война в Украине началась из-за того, что бывший американский лидер Джо Байден сказал, что государство сможет вступить в НАТО.

По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, война в Украине началась из-за того, что бывший американский лидер Джо Байден сказал, что государство сможет вступить в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Fox News , об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

По словам Трампа, любая страна на месте России "также бы этого не позволила".

Президент США также подчеркнул, что высказывания главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО точно отражали позицию Вашингтона.

В частности, его попросили прокомментировать, просил ли он Хегсета как-то смягчить его вчерашнее заявление о нереалистичности вступления Украины в НАТО и восстановления ее границ к состоянию 2014 года, так как США могли бы использовать эти вопросы как предмет торга на переговорах с Россией. "Я считаю, что его комментарии вчера были хорошими", - сказал Трамп.

Напомним, что 12 февраля Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - "это нереалистичная задача". Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.