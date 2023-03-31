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Трамп заявит о своей невиновности в суде

Трамп заявит о своей невиновности в суде Экс-президент США Дональд Трамп во время явки в суд на следующей неделе намерен заявить, что он не признает себя виновным. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Джо Такопина.
Другие страны
31 марта 2023 г. 18:00
Трамп заявит о своей невиновности в суде
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп во время явки в суд на следующей неделе намерен заявить, что он не признает себя виновным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Джо Такопина.

"Мы предстанем перед судьей, заявим, что не признаем вину, и начнем агрессивно представлять ходатайства относительно возможности юридической ответственности в этом деле", - сказал адвокат в интервью телекомпании ABC.

Это будет означать, что Трамп не пойдет на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания.

Обвинения связаны с якобы имевшим место подлогом финансовых документов.

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