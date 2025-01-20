Дональд Трамп вновь выведет США из Парижского соглашения по климату

США вновь выйдут из Парижского соглашения по климату 2015 года при новой администрации республиканца Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату", - говорится в распространенном документе.
Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа уже подготовила несколько исполнительных указов в климатической и энергетической сферах. Они предусматривают выход США из Парижского соглашения по климату и сокращение площади охраняемых природных территорий на западе страны, что позволит нарастить масштабы добычи нефти.
Напомним, что в 2017 году Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату. Он утверждал, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей миллионов рабочих мест. Однако Джо Байден при вступлении в должность президента подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение.