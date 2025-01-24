Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз высказался за вступление Канады в состав Соединенных Штатов, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества.
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"Я бы хотел видеть Канаду 51-м штатом. Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление - у них в настоящее время очень высокие налоги", - сказал Трамп.
Он также добавил, что канадцам не пришлось бы "волноваться по поводу военной сферы и многого другого", включая здравоохранение.
Ранее Трамп писал в соцсети Truth Social, что после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку предложил сделать страну 51-м американским штатом.