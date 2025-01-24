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Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США

Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США Американский президент Дональд Трамп в очередной раз высказался за вступление Канады в состав Соединенных Штатов, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества.
Другие страны
24 января 2025 г. 21:29
Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз высказался за вступление Канады в состав Соединенных Штатов, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление американский лидер сделал, беседуя с журналистами в штате Северная Каролина.

"Я бы хотел видеть Канаду 51-м штатом. Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление - у них в настоящее время очень высокие налоги", - сказал Трамп.

Он также добавил, что канадцам не пришлось бы "волноваться по поводу военной сферы и многого другого", включая здравоохранение.

Ранее Трамп писал в соцсети Truth Social, что после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку предложил сделать страну 51-м американским штатом.

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