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Трамп вновь выдвинул миллиардера на высокий пост в своей администрации

Трамп вновь выдвинул миллиардера на высокий пост в своей администрации Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя главы Пентагона.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 06:25
Трамп вновь выдвинул миллиардера на высокий пост в своей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя главы Пентагона.

Как передает Report, об этом будущий американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Стивен Файнберг будет работать заместителем министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим", - написал Трамп. Он назвал Файнберга "чрезвычайно успешным бизнесменом" и отметил, что ему предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, выдвинутым ранее на пост министра обороны США.

64-летний Стивен Файнберг окончил Принстонский университет. В 1992 году он основал частную инвестиционную компанию Cerberus Capital Management, позднее в первый срок Трампа на посту главы государства возглавил Консультативный совет по разведке при президенте. Американский журнал Forbes оценивает состояние Файнберга в $5 млрд.

Инвестор станет 11-м миллиардером, выдвинутым Трампом на высокий пост в своей администрации.

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Версия на азербайджанском языке Tramp müdafiə nazirinin müavini vəzifəsinə milyarderin namizədliyini irəli sürüb

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