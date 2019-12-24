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Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате

​Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импи

Президент США Дональд Трамп вновь выразил возмущение тем, что демократы во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента, отказываясь отправлять статьи обвинения в верхнюю палату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Нэнси Пелоси, которая однажды уже лишилась места в Палате представителей и своего поста спикера и скоро лишится их снова, делает все, что в ее силах, чтобы отсрочить отправку статей импичмента (в Сенат), которые не были поддержаны ни одним республиканцем", - заявил он.

По мнению Трампа, демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат". "Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - добавил президент.

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