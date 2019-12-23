Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в сенате, передает Report.

“Сумасшедшая Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом. При этом [она] отказывается от всех установленных процедур - адвокатов, [вызова] свидетелей - в Палате [представителей] с демократическим большинством.Демократы хотят, чтобы этим все и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!”.

Между тем, по данным последних опросов по импичменту, мнения американцев разделились почти поровну. Так, по данным исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post, 49% опрошенных считают, что конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения.