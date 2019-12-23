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Трамп вновь раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси

Трамп вновь раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнс

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в сенате, передает Report.

“Сумасшедшая Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом. При этом [она] отказывается от всех установленных процедур - адвокатов, [вызова] свидетелей - в Палате [представителей] с демократическим большинством.Демократы хотят, чтобы этим все и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!”.

Между тем, по данным последних опросов по импичменту, мнения американцев разделились почти поровну. Так, по данным исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post, 49% опрошенных считают, что конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения.

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