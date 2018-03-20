Трамп вновь призвал к введению смертной казни для наркоторговцев

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал ужесточить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во время своего выступления, посвященного опиоидному кризису, в штате Нью-Гэмпшир.

«Если мы не будем вести себя жестко с наркоторговцами, то мы будем тратить время впустую. И эта жесткость включает в себя смертную казнь» - сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что намерен «вести себя очень жестко с этими наркоторговцами» и «выиграть эту битву», а также пообещал «тратить больше денег на борьбу с опиоидным кризисом, чем когда-либо».

Глава государства отметил, что в случае убийства одного человека, злоумышленнику грозит смертная казнь или пожизненный срок в тюрьме, однако за распространение наркотиков «они получают 30 дней тюрьмы, или год тюрьмы, или штраф».