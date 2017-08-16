Трамп вновь отказался от прямых обвинений неонацистов в беспорядках в Шарлотсвилле

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Шарлотсвилле, возложив вину за события как и на сторонников национализма, так и на его противников.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что приверженцы левого крыла также яростно атаковали крайне правых неонацистов.

«Они напали друг на друга с дубинками…. На это было ужасно смотреть», - сказал он, отметив вину в столкновениях приверженцев и противников националистических взглядов.

Ранее демократы и республиканцы критиковали Трампа за то, что он на протяжении 48 часов не осуждал насилие в Шарлотсвилле.