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    Трамп вновь отказался от прямых обвинений неонацистов в беспорядках в Шарлотсвилле

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Шарлотсвилле, возложив вину за события как и на сторонников наци...

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Шарлотсвилле, возложив вину за события как и на сторонников национализма, так и на его противников.

     Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Американский лидер подчеркнул, что приверженцы левого крыла также яростно атаковали крайне правых неонацистов.

    «Они напали друг на друга с дубинками…. На это было ужасно смотреть», - сказал он, отметив вину в столкновениях приверженцев и противников националистических взглядов.

    Ранее демократы и республиканцы критиковали Трампа за то, что он на протяжении 48 часов не осуждал насилие в Шарлотсвилле.

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