Трамп вновь объяснил инцидент с рукопожатием с Меркель - ВИДЕО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп объяснил инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой он не пожал руку.

Как передает Report, об этом информирует агентство Associated Press.

Напомним, это произошло 17 марта в Белом доме. В Сети был опубликован видеоролик, на котором запечатлен инцидент. На записи видно, как Трамп игнорирует просьбы пожать руку Меркель.

"Тогда вроде кто-то крикнул: "Пожмите ей руку", но я не услышал. Знаете, мы были в обществе друг друга довольно долго, и я жал ей руку уже четыре раза", - заявил американский лидер.