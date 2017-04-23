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    Трамп вновь объяснил инцидент с рукопожатием с Меркель - ВИДЕО

    Глава Белого дома также подчеркнул, что уже жал Меркель руку четыре раза

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп объяснил инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой он не пожал руку.

    Как передает Report, об этом информирует агентство Associated Press.

    Напомним, это произошло 17 марта в Белом доме. В Сети был опубликован видеоролик, на котором запечатлен инцидент. На записи видно, как Трамп игнорирует просьбы пожать руку Меркель.

    "Тогда вроде кто-то крикнул: "Пожмите ей руку", но я не услышал. Знаете, мы были в обществе друг друга довольно долго, и я жал ей руку уже четыре раза", - заявил американский лидер.

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