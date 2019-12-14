Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп внес в конгресс для утверждения дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой (USMCA).

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Белого дома.

На этой неделе представители трех стран подписали пересмотренное соглашение, в которое были внесены изменения по настоянию демократов в конгрессе США. Мексиканский сенат уже одобрил договор, ожидаются аналогичные шаги США и Канады.

"Соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексики и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США", - пишет Трамп в уведомлении конгрессу.

"Утверждение этого соглашения в наших национальных интересах. Рассчитываю на то, что конгресс быстро одобрит его", - уточнил Трамп.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.