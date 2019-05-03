Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп в четверг, 2 мая, отправил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт, выдвинутую ранее на должность постоянного представителя страны при ООН.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Теперь комитет по иностранным делам Сената определит дату слушаний, на которых выступит Крафт, после чего его члены должны решить, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить ее кандидатуру. Затем в верхней палате Конгресса пройдет уже окончательное голосование.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН.