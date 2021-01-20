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Трамп вместе с супругой покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Трамп вместе с супругой покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена Трамп не будет посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена
Другие страны
20 января 2021 г. 17:41
Трамп вместе с супругой покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Завершающий свой президентский срок Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом, передает Report со ссылкой на RT.

Как сообщает Associated Press, Трамп не будет посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена, вместо этого он направится во Флориду.

Как пишет агентство, Трамп станет первым президентом США в современной истории, который бойкотирует инаугурацию своего преемника.

Согласно расписанию Байдена, избранный президент в компании своей супруги Джилл и избранного вице-президента Камалы Харрис посетит службу в католическом соборе Святого Матфея в Вашингтоне.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 по местному времени.

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