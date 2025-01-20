Трамп: Власти США будут считать наркокартели "террористическим организациям"

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил признание мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил признание мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в своей инаугурационной речи.

"Согласно указу, который я подписал сегодня, мы внесем картели в списки иностранных террористических организаций", - сказал новый американский лидер, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США - Ротонде.

Во время первого срока на посту президента Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Однако позднее он заявил, что отложил принятие этого решения.

Ранее Трамп заявлял о намерении потребовать от правительства Мексики остановить поток в США фентанила (синтетический опиоид - ред.). Его употребление в США приняло характер эпидемии.