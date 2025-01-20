Трамп: Власти США будут считать наркокартели "террористическим организациям"

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил признание мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.
Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в своей инаугурационной речи.
"Согласно указу, который я подписал сегодня, мы внесем картели в списки иностранных террористических организаций", - сказал новый американский лидер, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США - Ротонде.
Во время первого срока на посту президента Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Однако позднее он заявил, что отложил принятие этого решения.
Ранее Трамп заявлял о намерении потребовать от правительства Мексики остановить поток в США фентанила (синтетический опиоид - ред.). Его употребление в США приняло характер эпидемии.