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Трамп: Власти США будут считать наркокартели "террористическим организациям"

Трамп: Власти США будут считать наркокартели "террористическим организациям" Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил признание мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.
Другие страны
20 января 2025 г. 22:54
Трамп: Власти США будут считать наркокартели террористическим организациям

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил признание мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в своей инаугурационной речи.

"Согласно указу, который я подписал сегодня, мы внесем картели в списки иностранных террористических организаций", - сказал новый американский лидер, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США - Ротонде.

Во время первого срока на посту президента Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Однако позднее он заявил, что отложил принятие этого решения.

Ранее Трамп заявлял о намерении потребовать от правительства Мексики остановить поток в США фентанила (синтетический опиоид - ред.). Его употребление в США приняло характер эпидемии.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ hakimiyyəti narkotik kartellərini terror təşkilatı hesab edəcək

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