​Трамп: Вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приступят к выводу войск из Афганистана незамедлительно, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня. Это начнется незамедлительно", - сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос, когда начнется вывод американских войск из Афганистана в рамках соглашения с талибами.

США и афганское движение "Талибан" ранее днем подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Подписи под соглашением поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии в Катаре присутствовали представители более 30 стран.