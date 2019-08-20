Трамп выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмёрки") с участием России.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в (G8)", - приводит слова президента пресс-пул Белого дома.

Трамп отметил, что Соединённые Штаты в свое время настояли на исключении России из G8 ("Большой восьмёрки") из-за того, что российский президент Владимир Путин переиграл предыдущего президента США Барака Обаму.

"Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в (составе G8) и хотел, чтобы России не было (в этом формате), потому что Путин его переиграл", - сказал американский президент.