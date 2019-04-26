​Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений

Президент США Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в четверг вечером.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал глава американской администрации.