Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать, передает Report со ссылкой на РБК.

Как отмечает газета The Washington Post, на ней, как и на оригинальной, был изображен орел, и на первый взгляд она была похожа на настоящую. Но у орла было две головы (на оригинальной печати одна), а вместо стрел в когтях были изображены несколько клюшек для гольфа.

Издание предположило, что подобным образом были высмеяны пристрастие главы государства к гольфу, а также звучавшие ранее обвинения в том, что он связан с Россией.

"Ни Белый дом, ни Turning Point (организация, на мероприятии которой выступал Д.Трамп - ред.) не знают, как изображение туда попало и кто его создал», — сообщает газета.

Представитель Turning Point заявил, что бригада, которая отвечала за звук и видеоряд на мероприятии состояла из сотрудников организации и работников отеля Marriott Marquis, где проходило выступление Д.Трампа. Он отметил, что в настоящее время ведется разбирательство по факту произошедшего и поиск ответственных за подмену изображения президентской печати.

Официальный представитель Белого дома сообщил газете, что до того, как измененный символ появился на экране, представители президентской администрации его не видели.

В Marriott Marquis заявили, что отель, как правило, не работает над технической частью во время мероприятий, а лишь предоставляет место для их проведения, а также аппаратуру.