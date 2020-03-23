​Трамп выразил готовность помочь Ирану и КНДР

Американская администрация сохраняет готовность оказать помощь Ирану, КНДР и другим странам в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов 22 марта заявил президент США Дональд Трамп.

"Да, многим странам. Если им нужна помощь, то мы предоставим им помощь. Ни у кого нет того, что есть у нас, особенно в свете появления новых тестов (на инфицирование новым коронавирусом). Северной Корее, Ирану, кстати, а также другим", - сказал американский лидер. Трамп отвечал на вопрос о том, действительно ли он направил руководству Северной Кореи послание, в котором сигнализировал о готовности Вашингтона оказать содействие Пхеньяну в связи со вспышкой нового коронавируса.

При этом глава вашингтонской администрации также отметил, что американские власти будут готовы при необходимости предоставить Ирану и КНДР новые экспресс-тесты на выявление коронавируса, создаваемые сейчас специалистами США. "Иран, Северная Корея, многие другие страны... Мы готовы помочь. В качестве примера: есть новый тест. Ни у кого в мире нет такого теста. Он разрабатывается нами. Думаем, что это вскоре будет одобрено. Если у нас это будет, то мы сможем помочь множеству стран", - заявил Трамп.