​Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в семи штатах

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина и Теннесси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

В ситуации с республиканцами нет никакой интриги - реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у действующего президента Дональда Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Вирджинии - "праймериз" республиканцев в этот день вообще было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в 13 штатах.