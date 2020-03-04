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Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в самом крупном штате Калифорния

​Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в самом крупном штате К

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в самом крупном по численности населения штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее, по данным агентства, он также выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта.

Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

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