Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в самом крупном штате Калифорния

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в самом крупном по численности населения штате Калифорния.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Ранее, по данным агентства, он также выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта.
Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.