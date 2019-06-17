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Трамп выгнал своего помощника из кабинета из-за кашля

Трамп выгнал своего помощника из кабинета из-за кашля
Американский лидер Дональд Трамп выгнал своего помощника из овального кабинета из-за того, что он закашлял во время его интервью
© AP

Американский лидер Дональд Трамп выгнал своего помощника из овального кабинета из-за того, что он закашлял во время его интервью, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Журналист из ABC брал интервью у Трампа. Американскому президенту задавали вопрос о его налоговых декларациях, когда в середине ответа помощник президента начал кашлять. Услышав это, Д.Трамп попросил его выйти и закрыть за собой дверь.

"Давайте перепишем это, он кашлял в середине моего ответа", - сказал Д.Трамп после ухода помощника.

Поступок американского президента удивил журналиста АВС.

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