Трамп выгнал своего помощника из кабинета из-за кашля

© AP https://report.az/storage/news/6aec4419c9c2063e6988b315f8f21f00/5e95ca7c-f1fb-45a7-bbfb-c1009eda93bf_292.jpg

Американский лидер Дональд Трамп выгнал своего помощника из овального кабинета из-за того, что он закашлял во время его интервью, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Журналист из ABC брал интервью у Трампа. Американскому президенту задавали вопрос о его налоговых декларациях, когда в середине ответа помощник президента начал кашлять. Услышав это, Д.Трамп попросил его выйти и закрыть за собой дверь.

"Давайте перепишем это, он кашлял в середине моего ответа", - сказал Д.Трамп после ухода помощника.

Поступок американского президента удивил журналиста АВС.