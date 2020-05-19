​Трамп выдвинул условие ВОЗ

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/3d9d5c64bcb6edea9c19c74505034464/35ea550d-4bc6-4a44-aada-88132a6ade06_292.jpg

Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней.

Это следует из письма, направленного Трампом директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Президент США опубликовал его в понедельник на своей странице в Twitter.

"Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации", - говорится в послании.

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.

"14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, - отметил Трамп. - Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики".

Трамп в письме главе ВОЗ призвал эту международную структуру продемонстрировать свою независимость от Китая.