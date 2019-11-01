​Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.

Как передает Report, oб этом сообщает РИА Новости.

"В сенат направлено представление кандидата: Стивен Биган из штата Мичиган на пост первого заместителя государственного секретаря вместо Джона Салливана", - сказано в документе.

Кандидатура Салливана сейчас проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. В госдепартаменте он, в частности, отвечал за переговоры с Россией по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.