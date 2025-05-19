Трамп видит торговый потенциал США и РФ после урегулирования конфликта в Украине

Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении российско-украинского конфликта неограничен.

Потенциал торгово-экономического сотрудничества РФ и США по завершении российско-украинского конфликта неограничен.

Как передает Report, об этом заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп.

"Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие в Украине и я согласен. У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число новых рабочих мест. Потенциал этого неограничен", - написал глава вашингтонской администрации в Truth Social.