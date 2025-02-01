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Трамп: Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов и членов банд

Трамп: Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов и членов банд Венесуэла согласилась принимать обратно депортируемых из США венесуэльских нелегальных мигрантов и членов преступных группировок.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 20:32
Трамп: Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов и членов банд

Венесуэла согласилась принимать обратно депортируемых из США венесуэльских нелегальных мигрантов и членов преступных группировок.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Венесуэла согласилась принимать обратно в свою страну всех венесуэльских нелегальных мигрантов, которые расположились в США, включая членов банды Tren de Aragua", - написал он в соцсети Truth Social.

Отметим, что ранее правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тыс. венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Venesuela qanunsuz miqrantları qəbul etməyə razılaşıb

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