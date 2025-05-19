Трамп: Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной

Трамп заявил, что Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной.

Трамп заявил, что Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной.

Как передает Report , об этом заявил в соцсети Truth Social американский коллега Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Ватикан в лице Папы Римского сообщил, что был бы весьма заинтересован в том, чтобы принять переговоры", - написал американский лидер.

Он также отметил, что Россия и Украина в самое ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны", - написал он.