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Трамп: Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном

Трамп: Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по ядерной программе.
Другие страны
3 июня 2025 г. 02:16
Трамп: Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном

Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

"В рамках нашего потенциального соглашения — мы не допустим обогащения урана", - написал он.

Американский лидер подчеркнул, что "автоперо (администрация предыдущего президента США Джо Байдена - ред.) давно должно был остановить обогащение урана Тегераном".

Ранее портал Axios писал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Vaşinqton Tehranın uran zənginləşdirməsinə icazə verməyəcək

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