Трамп: Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном

Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по иранской ядерной программе.
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"В рамках нашего потенциального соглашения — мы не допустим обогащения урана", - написал он.
Американский лидер подчеркнул, что "автоперо (администрация предыдущего президента США Джо Байдена - ред.) давно должно был остановить обогащение урана Тегераном".
Ранее портал Axios писал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.