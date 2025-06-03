Трамп: Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном

Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по ядерной программе.

Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает Report , об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

"В рамках нашего потенциального соглашения — мы не допустим обогащения урана", - написал он.

Американский лидер подчеркнул, что "автоперо (администрация предыдущего президента США Джо Байдена - ред.) давно должно был остановить обогащение урана Тегераном".

Ранее портал Axios писал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.