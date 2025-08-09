Трамп: Вашингтон из-за преступности стал одним из самых опасных городов в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что уличная преступность сделала Вашингтон одним из самых опасных городов мира, и пообещал исправить эту ситуацию.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия", - отметил он.

"Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных", - добавил Трамп.