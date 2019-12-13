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Трамп: Вашингтон и Лондон смогут заключить после Brexit крупную торговую сделку

Трамп: ​Вашингтон и Лондон заключат после Brexit торговую сделку
​Вашингтон и Лондон смогут заключить после Brexit новую крупную торговую сделку

Вашингтон и Лондон в связи с победой Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании смогут заключить после Brexit новую "крупную торговую сделку".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Поздравления Борису Джонсону в связи с его большой победой! Теперь после Brexit Великобритания и США смогут заключить новое крупное торговое соглашение. Это соглашение может стать намного крупнее и выгоднее, чем любое соглашение, которое можно заключить с ЕС", – написал американский лидер в своем Twitter.

На данный момент подведены итоги голосования на 634 участках из 650. У консерваторов уже обеспечены 354 места в парламенте, у лейбористов – 202, у шотландских националистов – 46.

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