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Трамп: Вакцина от коронавируса может появиться к выборам в США

Трамп: Вакцина от коронавируса может появиться к выборам в США Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вакцина от коронавируса может быть готова к 3 ноября - ко дню выборов главы государства.
Другие страны
6 августа 2020 г. 18:37
Трамп: Вакцина от коронавируса может появиться к выборам в США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вакцина от коронавируса может быть готова к 3 ноября - ко дню выборов главы государства.

Как передает Report, соответствующее заявление Трамп сделал в радиоэфире.

На вопрос журналиста Джеральдо Риверы о сроках создания вакцины, Трамп ответил: "Раньше, чем в конце года, возможно, намного раньше".

Радиоведущий спросил, произойдет ли это раньше 3 ноября. "Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время", - заявил американский лидер.

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