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Трамп в "супервторник" побеждает на праймериз в 11 штатах

Трамп в "супервторник" побеждает на праймериз в 11 штатах Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в 11 штатах.
Другие страны
6 марта 2024 г. 08:58
Трамп в супервторник побеждает на праймериз в 11 штатах

Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в 11 штатах.

Как передает Report, это следует из прогнозов ведущих американских СМИ.

В США заканчивается "супервторник". В этот день на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов.

По данным Associated Press, в Алабаме бывший глава Белого дома по итогам подсчета первых голосов набирает 85,6%, а в штате Массачусетс — 61,7%. В этих двух штатах агентство предрекает политику победу.

Согласно прогнозу NYT, Трамп одерживает победу на праймериз в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия.

По информации NBC, бывший американский лидер также побеждает на праймериз в Техасе. Там он смог заручиться поддержкой 161 делегата, что является его наиболее значимой победой на фоне остальных штатов.

В свою очередь президент США Джо Байден уверенно побеждает во всех 11 штатах, где закончилось голосование.

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Версия на азербайджанском языке “Super çərşənbə axşamı”: Tramp və Bayden 11 ştatda keçirilən praymerizdə qalib gəlir

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