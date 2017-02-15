Трамп в среду встретится с Нетаньяху

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится в среду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и крупными бизнесменами, поговорит по телефону с президентом Аргентины Маурисио Макри и поужинает со своим бывшим противником на праймериз Марко Рубио.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху намечена на полдень (21.00 по Баку). Трамп также встретится с генеральными директорами крупных компаний в сфере ритейла.

На ужин в Белый дом Трамп и первая леди Меланья Трамп пригласили сенатора Марко Рубио с супругой. В ходе праймериз Республиканской партии Трамп и Рубио резко полемизировали и даже передразнивали физические особенности друг друга. После поражения на праймериз Рубио неохотно поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах.