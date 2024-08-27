Трамп в случае победы намерен создать Космическую нацгвардию США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы в ноябре учредить Национальную гвардию Космических сил США, чтобы и дальше противостоять России и Китаю.

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы в ноябре учредить Национальную гвардию Космических сил США, чтобы и дальше противостоять России и Китаю.

Как сообщает Report , об этом политик заявил, выступая перед избирателями в Детройте (штат Мичиган).

"Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии", - сказал он.

Республиканец считает, что, распорядившись о создании Космических сил в 2019 году, он не позволил России и Китаю опередить Соединенные Штаты.

"Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены на космосе. А теперь, когда мы сконцентрировались, мы лидируем", - заявил Трамп.

Он также пообещал "исторические инвестиции" в укрепление ВС США, в том числе в строительство "беспилотников, в роботостроение, в развитие искусственного интеллекта, в гиперзвуковое оружие".