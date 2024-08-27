О нас

Трамп в случае победы намерен создать Космическую нацгвардию США

Трамп в случае победы намерен создать Космическую нацгвардию США Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы в ноябре учредить Национальную гвардию Космических сил США, чтобы и дальше противостоять России и Китаю.
Другие страны
27 августа 2024 г. 02:38
Трамп в случае победы намерен создать Космическую нацгвардию США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы в ноябре учредить Национальную гвардию Космических сил США, чтобы и дальше противостоять России и Китаю.

Как сообщает Report, об этом политик заявил, выступая перед избирателями в Детройте (штат Мичиган).

"Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии", - сказал он.

Республиканец считает, что, распорядившись о создании Космических сил в 2019 году, он не позволил России и Китаю опередить Соединенные Штаты.

"Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены на космосе. А теперь, когда мы сконцентрировались, мы лидируем", - заявил Трамп.

Он также пообещал "исторические инвестиции" в укрепление ВС США, в том числе в строительство "беспилотников, в роботостроение, в развитие искусственного интеллекта, в гиперзвуковое оружие".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi