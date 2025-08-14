Трамп в сентябре может совершить визит в Израиль

Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в следующем месяце перед запланированной поездкой в Великобританию.

Как передает Report, об этом пишет портал Ynet со ссылкой на источники в Белом доме.

"Если позволят обстоятельства, визит состоится перед госвизитом Трампа в Великобританию, который состоится 17–19 сентября по приглашению короля Карла", - отметил он.

По словам источника, США стремятся к заключению всеобъемлющей сделки, ожидая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также предпримет шаги в этом направлении.

Отметим, что во время турне по Ближнему Востоку в начале этого года Трамп пропустил Израиль, посетив вместо этого Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.